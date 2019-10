Immobile a Castelfranco diventerà casa popolare, alloggio per 20 famiglie

"Apprendo con grande soddisfazione - spiega il sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti - la notizia del finanziamento regionale di 1.123.300 € per acquisizione di un immobile che si trova nel Comune di Castelfranco di Sotto in Via Elio Vittorini.

Sarà venduto da privati ed entrerà a far parte del patrimonio Erp regionale ovvero delle Case popolari. Sono state in tutto 24 le proposte d'acquisto ricevute e 10 quelle ammesse a finanziamento (per circa 14 mln di euro) grazie al bando regionale riservato ai comuni toscani per far fronte all'emergenza abitativa attraverso l'acquisto di alloggi finiti ma ancora invenduti.

Abbiamo seguito da vicino questo lungo percorso con forte attenzione ed interesse.

Queste risorse permetteranno di dare una duplice risposta concreta. Da un lato, infatti sarà portato a completamento un intervento di edilizia che era rimasto incompiuto e, dall'altro, permetterà di dare un alloggio a 20 famiglie che si trovano in lista di attesa per un alloggio popolare. Grazie alla Regione Toscana ed in particolare all'assessore Ceccarelli, per lo stanziamento di risorse così importanti.

Questo risultato è stato raggiunto per effetto del lavoro portato avanti dalla Giunta congiuntamente ai nostri uffici nel seguire ed accompagnare le varie fasi assai delicate di cui si componeva questo importante bando della Regione, ed a un rapporto altrettanto stretto con i Comuni del Comprensorio con cui ci siamo rapportati nella fase di partecipazione e allo stesso bando".

Fa eco la consigliera regionale Alessandra Nardini: "Voglio sottolineare come sia stato importante il fatto che tutti i comuni del Comprensorio, in modo associato, abbiano presentato insieme il progetto per il bando dando dimostrazione di un'ottima sinergia per il bene delle cittadine e dei cittadini".

