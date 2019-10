Incidente con la moto a Montemurlo: muore un 22enne di Agliana

Un 22enne è deceduto dopo un incidente stradale a Montemurlo alle 18 di ieri. La vittima, Samuele Fortunato, era di Agliana ed era diretta verso Prato in sella alla sua moto. Ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il guard rail in viale dell'Unione Europea. Era assieme a un amico rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per la dinamica dell'incidente. Presenti anche i sanitari.

Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, esprime a nome di tutta l'amministrazione comunale, il proprio cordoglio per la morte di Fortunato: " Sono profondamente colpito da questa perdita e mi stringo ai genitori e ai familiari di Samuele, ai quali vanno le mie più sentite condoglianze. Una giovane vita spezzata così all'improvviso è un qualcosa che lascia impotenti e sgomenti."

