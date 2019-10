Buongiorno oggi ringrazio il signor Carlo che mi ha mandato questa ricetta gustosa con il pesce e l'uva, ha voluto provare a fare qualcosa di diverso, ha trovato questa ricetta su una rivista di cucina vegetariana. Il secondo è piaciuto a tutta la famiglia.

Bravo Carlo, il consiglio che gli ha dato sua moglie: "Caro cucina più spesso!". Carlo mettiti più spesso ai fornelli così cucinerai per la gioia dei tuoi figli ma soprattutto di tua moglie!

L'uva è un frutto che avvolge tutta l'Italia con i suoi sapori diversi a seconda del suolo dove cresce, del clima, e della varietà del frutto, come dimostrano i tanti vini autocnoni che si producono in Italia. In base al suo colore l'uva si distingue in bianca, rossa, rosata e secondo l'impiego abbiamo uva da tavola, da vino e da essiccare varietà senza semi.

L'uva è un frutto calorico ma gli zuccheri che sono al suo interno sono direttamente assimilabili, contiene acidi organici, sali minerali, vitamine del grupp A, B e C, tannini nella sua buccia e polifenoli.

L'uva è un frutto molto versatile in cucina si consuma fresca, in macedonia, ridotta in succo, si utilizza in dolci e l'uva molto matura serve per produrre il vincotto, un mosto che viene fatto cuocere molto e assume per questo un sapore dolce e anche questo si può utilizzare per la preparazione di dolci. Dall'uva non si butta via niente perché dai suoi semi si ricava l'olio ricco di acidi grassi che si utilizza a freddo e che ha benefici sulla nostra salute.

Involtini di sogliola al forno con mandorle e uva

Ingredienti per 4 persone

8 filetti di sogliola o platessa,

una ventina di chicchi di uva bianca,

una ventina di chicchi di uva nera,

50 gr di granella di mandorle

Un pezzetto di zenzero fresco (facoltativo)

Olio extravergine di oliva,

sale

pepe

Per la salsa:

500 gr di spinaci,

2 porri piccoli

Olio d’oliva

Sale

Preparazione

Affettate finemente i porri e metteteli a stufare insieme agli spinaci in una padella con uno due cucchiai d’olio e 2 cucchiai d’acqua per una decina di minuti. Salate verso la fine e frullate il tutto insieme a un cucchiaio raso di olio e poca acqua, solo se necessaria, ricavando una salsa omogenea. Tenetela da parte. Tagliate a metà i chicchi di uva e privateli dei semi. Di seguito fateli saltare in una padella per almeno 8-10 minuti con uno o due cucchiai d’olio, sale e eventualmente anche lo zenzero, pelato, grattugiato e una spolverata di pepe. Verso la fine aggiungete la granella di mandorle. Foderate una teglia con la carta da forno, quindi disponetevi i filetti di sogliola oliandoli leggermente. Farci teli con il composto di uva e mandorle, arrotolateli e fermateli con uno stecchino. Infornateli a 180 gradi per una decina di minuti. Servite due involtini per ogni commensale insieme alla salsa verde, da usare come base o cospargere a piacere.

Carlo

