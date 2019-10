LibriDiPinti, biblioteca da giardino aperta a tutti a Firenze

A pochi mesi dalla campagna di crowdfunding sostenuta dalla Fondazione Il Cuore si Scioglie Onlus, tenutasi a maggio/giugno 2019, viene inaugurata nel giardino pubblico Elio Chianesi, in via Borgo Pinti 76, Firenze la biblioteca “LibriDiPinti”.

La biblioteca è stata realizzata e verrà gestita dai ragazzi e dalle ragazze con disabilità della Cooperativa sociale Gaetano Barberi attraverso i laboratori dei propri Centri Diurni, il Caleidoscopio e il Cannocchiale.

Nello specifico, la biblioteca consiste in 8 casette di legno, cioè vere e proprie librerie da giardino che contengono diversi generi letterari, rivolgendosi ad un’ampia platea di lettori: fiabe per bambini 0-5 anni; narrativa per ragazzi 6-10 anni; testi su Firenze, l'arte e la cultura; romanzi e narrativa in inglese; poesia e teatro; fumetti; gialli; audio libri; libri in Braille per le persone con disabilità visiva e libri in Lingua dei Segni - L.I.S per la comunità sorda.

Le librerie da giardino sono dotate di targhette in Braille grazie alla collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi - U.I.C. e un percorso a filo per facilitare le persone con disabilità visiva a raggiungere la libreria contenete audiolibri e libri in Braille e L.I.S.

È in via di elaborazione una mappa in brille da sistemare all’ingresso del giardino, relativa alla pianta del giardino e la disposizione delle casette al suo interno.

Il Progetto è rivolto al potenziamento delle abilità dei ragazzi e delle ragazze, che sono stati coinvolti nella realizzazione dei laboratori manuali per l'assemblaggio, la decorazione e la manutenzione delle casette. Inoltre, potranno acquisire competenze in ambito bibliotecario, attraverso dei laboratori tematici come il laboratorio per la catalogazione dei libri.

Ulteriore proposito è la valorizzazione degli spazi urbani pubblici a favore della collettività e avvicinare la popolazione del Quartiere, della città intera, per cementare quell’inclusione sociale che è alla base di un presente e di un futuro che dia un senso reale alla nostra vita personale e sociale.

In questo spazio ognuno potrà scegliere liberamente in quale angolo del giardino sedersi, quale libro prendere in prestito, decidere di immergersi in compagnia o in solitudine nella lettura di un buon libro secondo i principi del “book crossing”.

All’inaugurazione hanno partecipato l’Assessore Sara Funaro, l’Assessore Andrea Vannucci e il responsabile dei progetti di crowdfunding della Fondazione il Cuore si Scioglie Daniele Lanini.

Per maggiori informazioni sul crowdfunding Eppela https://www.eppela.com/libridipinti

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

