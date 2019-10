Il M5S sblocca tre milioni per le scuole toscane: gli istituti dovranno fare richiesta

"Crediamo nel valore della formazione e pensiamo che sia necessario dare il massimo sostegno possibile alle scuole del nostro paese, perché i ragazzi possano studiare in edifici sicuri, in ambienti salubri e stimolanti. Insieme agli altri portavoce toscani, nazionali e regionali del M5S, sosteniamo le scuole della nostra regione, con le restituzioni derivanti dal taglio degli stipendi e delle indennità". Lo affermano in una nota le parlamentari toscane del M5s Laura Bottici (al Senato) e Yana Ehm (alla Camera), e il consigliere regionale Giacomo Giannarelli.

"Con il nuovo progetto del Movimento 5 stelle "Facciamo EcoScuola" sono disponibili complessivamente 3 milioni di euro, derivanti dalle restituzioni dei parlamentari, destinati a finanziare progetti per le scuole. Tutti gli istituti interessati potranno presentare la loro richiesta entro il 15 gennaio" spiega la deputata Ehm. "Ci rivolgiamo quindi a tutti i dirigenti scolastici della regione perché sia colta al volo questa grande opportunità - prosegue Giannarelli -. Tutte le nostre scuole hanno bisogno di risorse, a partire dal tema dell’edilizia scolastica, della messa in sicurezza degli edifici, della riqualificazione energetica, e per la promozione di progetti innovativi inclusivi. Queste risorse aiuteranno le scuole ma anche le economie locali, ne beneficeranno gli studenti tanto quanto le imprese e i lavoratori del territorio toscano che eseguiranno i lavori".

"Sono contenta di poter contribuire, con le mie restituzioni, a finanziare progetti di sviluppo per i giovani - aggiunga la Bottici -. La Toscana ha bisogno di investimenti nella formazione, e un nuovo progetto che vorrei portare avanti, se possibile già con questa legge di bilancio, è legato alle scuole professionali e delle arti figurative, come la scultura. Nella zona di Carrara, ad esempio, questo potrebbe dare nuovo impulso alle attività artistiche legate al marmo".

