Malore per un cacciatore 80enne a Certaldo

Malore per un cacciatore 80enne in zona Belvedere, nei pressi di San Martino a Certaldo, nel primo pomeriggio di oggi. I vigili del fuoco e il soccorso alpino sono stati chiamati poco prima delle 15 per il recupero dell'uomo, che si trovava in un capanno di caccia per i colombi. Presenti per i soccorsi un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Certaldo. L'allarme è rientrato con il miglioramento delle condizioni di salute dell'uomo. I vigili del fuoco avevano fatto alzare in volo anche l'elicottero da Arezzo, poi non c'è stato bisogno. L'anziano è stato trasferito in codice verde per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale di Torregalli a Firenze.

