Manifestazione Lega a Roma, dalla Toscana 48 bus

"Siamo estremamente soddisfatti - afferma Daniele Belotti, Commissario regionale toscano della Lega - della massiccia partecipazione di persone che, sabato, gremiranno Piazza San Giovanni a Roma, rispondendo all'appello di Matteo Salvini, nostro Segretario Federale. Abbiamo riempito ben 48 autobus ma sappiamo per certo che tantissime altre persone raggiungeranno la capitale con mezzi propri come treni ed auto private. Molti sono alla loro prima manifestazione di massa e ci fa piacere segnalare che diversi non sono nemmeno iscritti al nostro partito, ma hanno ugualmente sentito la necessità di essere presenti ad una kermesse popolare che vuole stigmatizzare l'operato di questo governo che, come testimonia la recente Legge di Bilancio, punta solamente a due obiettivi: quello di conservare una comoda poltrona e di aumentare le tasse a tutti noi. Sui mezzi da noi organizzati troveranno, dunque, posto, cittadini di ogni età ed estrazione sociale; artigiani, commercianti, studenti, liberi professionisti, operai, tutti decisi a far sentire, pacificamente ma fermamente, la propria voce. Colgo l'occasione per ringraziare coloro i quali si sono adoperati, affinché questa imponente trasferta romana potesse realizzarsi al meglio. Siamo pronti- ad affrontare la campagna elettorale delle prossime regionali con un grandissimo entusiasmo ed una forte determinazione."

Fonte: Lega Toscana

Tutte le notizie di Toscana