Mercatale di Empoli, nuovo appuntamento in via Bisarnella

Nuovo appuntamento con il “Mercatale in Empoli” sabato 19 ottobre 2019, dalle 8.30 alle 13, in Via Bisarnella. Presenti le aziende agricole del territorio toscano.

Come sempre sarà un viaggio nei sapori della nostra zona.

Direttamente da Volterra i Formaggi di Maria con il brie di pecora e prodotti a latte crudo; da Montespertoli la carne e gli affettati di Roberto Romagnoli con l'arista alle mele; da Lastra a Signa il pane di grani antichi del forno Rumolino che porterà anche il pane alla cipolla di Certaldo.

Sui banchi gli ortaggi dell'azienda agricola Bio-eat nata a Empoli con i suoi profumi e colori naturali; come sempre le cipolle di Certaldo dell’azienda agricola di Luigina; la cinta senese dell'azienda agricola Il Ruscello da Chianni, allevatori di suini di pura razza Cinta Senese dal 1994, agricoltori che producono una materia prima di assoluta eccellenza, per sapidità e succulenza delle carni, dove l'uso della chimica nei salumi è limitata al massimo; porteranno anche olio novo e castagne.

Non mancherà l'azienda agricola I Formaggi Del Dottore da Castelfiorentino; gli affettati di Marco sempre da Castelfiorentino, una tradizione familiare tramandata nel tempo dove si lavorano carni bovine, suine e avicunicole provenienti da aziende di filiera; e poi, le chiocciole dell'azienda agricola Le Chiocciole e La Luffa dell'Elsa da Poggibonsi.

All’esterno del Mercatale piante e fiori dei vivai.

Fonte: Comune di Empoli - ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli