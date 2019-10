I carabinieri sono entrati in azione a Pisa denunciando due persone di origini tunisine per ricettazione e detenzione di droga. I due sono stati sorpresi in possesso di un motorino rubato pochi giorni fa, sempre a Pisa. Uno dei due fermati aveva con sé circa diciassette grammi di hashish. Per loro è scatatta dunque la denuncia, con tanto di sequestro sia della droga sia del motorino.

