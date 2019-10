Nuoto Valdinievole, è tempo di iniziare la stagione con le premiazioni

Domenica 20 ottobre (inizio ore 9) alle piscine intercomunali di Larciano-Lamporecchio, in località Centocampi, si svolgerà la classica rassegna di inizio stagione dell'Asd Nuoto Valdinievole. Lo staff dell'associazione valdinievolina organizza questo evento per premiare gli atleti che hanno partecipato ai campionati italiani, quelli più assidui agli allenamenti della propaganda e agonistica, i tesserati che hanno realizzato i nuovi record societari e per presentare le squadre (Propaganda, Agonistica, Fitness e quelle paralimpiche Finp e Fisdir) della stagione 2019/2020. Durante la mattinata, alla quale parteciperanno oltre alle famiglie degli oltre 300 atleti anche le autorità delle amministrazioni comunali di Monsummano, Larciano e Lamporecchio, si effettueranno delle piccole esibizioni della squadra fitness agonistico e di nuoto. Da più di 30 anni il Nuoto Valdinievole (scuola nuoto federale) svolge la propria attività puntando molto sulla crescita sportiva e non solo di tantissimi ragazzi, riuscendo a collezionare successi e tante soddisfazioni a livello provinciale, regionale, nazionale e partecipando anche a kermesse internazionali. Saranno presentati anche i 21 allenatori delle varie squadre:Alessandro Barbini, Ilaria Fedi e Martina Beninato (Propaganda giovanissimi), Valentina Rigo (Propaganda giovanissimi e ragazzi), Samuel Giuntoli (Propaganda juniores, cadetti e seniores), la new entry Federica Barlocco (propaganda allievi), Giulio Bracciali (Propaganda allievi, Categoria e Salvamento), Erika Picchi (Propaganda ragazzi, juniores, cadetti e seniores, Salvamento), Carlo Bernava, Ilenia Argentieri e Sheila Pellino, tutti e tre per il Salvamento, Stefano Giannini (Categoria, Esordienti A e Salvamento), Federico Cambi, Matteo Marradini e Ludovica Oresti, allenatori della squadra Categoria Agonistica, con quest'ultimi due alla guida anche degli Esordienti A e B, Alessia Zappelli (Fitness Agonistico), Chiara Bellini, Erika Picchi, Serena Bottaini, Grazia Iannotta e Sheila Pellino che seguiranno le squadre Finp e Fisdir. Direttore sportivo Cristiano Quiriconi.

