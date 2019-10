Offese razziste sul bus, madre sviene di fronte alla figlioletta

Offesa e derisa sviene e cade a terra. È successo a Pisa sulla linea 13 dell’autobus cittadino, quando un uomo, conosciuto come soggetto problematico, si è avvicinato ad una donna di origine algerina ed ha iniziato ad insultarla. Stando a una prima ricostruzione, sarebbero volate pesanti offese razziste. La donna, che aveva anche una bambina nel passeggino, in preda ad un crollo emotivo, è caduta a terra perdendo i sensi. È stata quindi portata in ospedale e successivamente ha deciso di denunciare l’uomo che era riuscito a scappare. L’episodio arriverà adesso in Procura. La notizia è stata riportata da La Nazione.

