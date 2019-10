Serie A2 maschile, il Tc Pistoia in trasferta a Roma

Il Tennis Club Pistoia sarà di scena nella Capitale per la terza giornata del campionato di Serie A2 maschile: domenica 20 ottobre (ore 10.00) Matteo Viola e compagni se la vedranno contro l’Eur Sporting Club con l’obiettivo di proseguire il loro cammino vittorioso composto per il momento da due successi su due incontri disputati.

La compagine romana affida gran parte dei propri destini a Giulio Zeppieri, grandissima speranza del tennis azzurro, attualmente numero 434 delle classifiche mondiali, la cui presenza o meno modifica enormemente la forza del suo team. Per il resto quello capitolino è un sodalizio compatto, formato anche dal neo-campione italiano di Seconda Categoria Federico Campana, ma che non è in grado di raggiungere i “picchi” pistoiesi grazie a elementi del calibro di Viola, Virgili e Vavassori. La sfida sarà anche un’importante occasione di riscatto per Tommaso Brunetti: il caposaldo del progetto pistoiese per il momento è sempre uscito sconfitto dalle due partite disputate, ma domenica contro Schio ha mostrato grandi segnali di progresso e vuole fortemente conquistare il primo successo in singolare al più presto.

Fonte: Serie A Tc Pistoia - Ufficio Stampa

