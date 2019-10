Sfonda posto di blocco in motorino e tenta di investire agente: arrestato a Sesto

Nel pomeriggio di ieri, in via Lucchese, all’Osmannoro, un motorino ha forzato un posto di blocco per il controllo veicoli della polizia municipale di Sesto Fiorentino. Inseguito e raggiunto, il conducente ha cercato di investire uno degli agenti prima di essere definitivamente arrestato e portato al Comando di via Garibaldi.

Attualmente l’uomo, un campigiano di 37 anni già conosciuto dalle Forze dell’Ordine, è a Sollicciano a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’agente investito che, così come i suoi colleghi, ha dimostrato grande freddezza e professionalità, non ha riportato gravi lesioni e fortunatamente potrà tornare al lavoro tra pochi giorni.

Il sindaco di Sesto Lorenzo Falchi ha commentato: "A lui e a tutta la nostra Polizia Municipale non posso che inviare un grande ringraziamento non solo per l’operato di ieri ma in generale per il lavoro che, ogni giorno, viene svolto per strada e negli uffici. Uomini e donne che lavorano per tutta la comunità, offrendo aiuto, ascolto e contribuendo a migliorare la nostra sicurezza e il nostro stare insieme nel rispetto delle regole".

