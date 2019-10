Socializzazione, incontro al Poliedro di Pontedera

L'assessore al sociale del Comune di Pontedera Carla Cocilova invita ad un incontro tutte le realtà che sul territorio sono impegnate in attività e iniziative di ambito sociale e che animano la comunità in un’ottica di promozione della socializzazione, elemento necessario per la creazione di un benessere diffuso.

“E’ una prima occasione di incontro e condivisione – ha detto l'assessore - che vuole avere la finalità di promuovere una visione comune sulle politiche e le azioni sociali nella nostra città, creare uno spazio di dialogo continuo e reciproco tra associazioni e istituzioni e valutare in maniera congiunta idee e opportunità che rispondano ai bisogni del nostro territorio. Invito i soggetti interessati a partecipare numerosi”.

L’incontro è previsto per il giorno lunedì 21 ottobre a partire dalle ore 17.30 presso Il Centro Poliedro di Pontedera.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

