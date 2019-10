Suor Emmanuel ad Avane, affluenza di 1.200 persone. La stoccata di don Renato: "Più aiuto dalla Casa del Popolo che dal Comune"

Una messaggera del messaggio di Maria, che ha voluto fermarsi anche ad Avane, piccola comunità alla periferia di Empoli su richiesta di don Renato Bellucci. Parliamo di suor Emmanuel, che nella sua visita di domenica 13 ottobre ha raccolto negli spazi della Vela Margherita Hack qualcosa come 1.200 fedeli.

"Suor Emmanuel - spiega proprio don Renato - è rimasta stupita dalla partecipazione e dai tanti giovani che erano presenti. Ha voluto anche una delle magliette di benvenuto che erano state fatte per l'occasione, con impresse le figure di Medjugorje e Fatima". Quello del 13 ottobre è un appuntamento da ricordare anche perché ricorre l'anniversario dell'ultima apparizione avvenuta proprio a Fatima, nel 1917, quando il sole a mezzogiorno si spostò e cambiò colore di fronte a un nutrito gruppo di persone.

"Siamo rimasti stupiti anche perché di solito suor Emmanuel sceglie i grandi centri, i capoluoghi di provincia. Abbiamo visto una locandina a Reggio Emilia con un numero di telefono, ho chiamato per tentare di portarla qui ed è successo", continua don Renato, che sul suo profilo Facebook ha raccolto le foto di quella che per un cristiano cattolico è stato un vero e proprio evento eccezionale.

E proprio perché una cosa di questo tipo capita una volta ogni tanto, don Renato non manca di rimarcare le disattenzioni per l'organizzazione alla Vela, rimostranze già confermate al Comune di Empoli.

"La Vela ha bisogno di attenzioni, non era stato spazzato né pulito in terra, abbiamo trovato all'esterno dei resti di bivacchi, segno che evidentemente ci sono anche persone che dormono all'interno. Ci sono pochi wc e tenuti male, non ci erano state date le chiavi per aprirli e quello dei disabili era rimasto sempre aperto. Servirebbe un custode, le sole associazioni si occupano delle stanze che hanno in gestione". E conclude: "Abbiamo avuto più aiuto dalla Casa del popolo di Avane che dal Comune, me ne rammarico".

La bacchettata non intacca la riuscita dell'evento. Cosa ha stupito di più il parroco? "Il silenzio, c'era una quiete che stupiva nonostante l'alta affluenza e i tanti bambini presenti". Ci potrà essere un bis per il ritorno di suor Emmanuel? "Lei tornerebbe volentieri, ci siamo lasciati molto calorosamente".

Elia Billero

Tutte le notizie di Empoli