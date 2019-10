Taglio pini a Castelfiorentino, M5S: "Nessun espianto delle radici"

Apprendiamo che oggi, 17 ottobre 2019, in piazza Cherubini sono stati tagliati 7 dei 20 pini presenti. Ci assicurano che il taglio è stato fatto a scopo precauzionale data la pericolosa inclinazione di quelle specifiche piante, e non vogliamo certo dubitarne. Però è da evidenziare che ogni volta negli ultimi anni delle piante sono state tagliate, non si è successivamente provveduto all’espianto delle radici: esse sono state per anni lasciate lì a marcire. C’è da domandarsi perché ciò non venga previsto a breve termine con successiva ripiantumazione. Da poco è stata firmata una mozione, proposta dal PD castellano, che impegna il sindaco e la giunta ad intraprendere azioni contro i cambiamenti climatici. Ebbene, una cura adeguata del verde pubblico sarebbe il primo passo.

M5S Castelfiorentino

