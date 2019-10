Un viaggio enogastronomico nelle Terre di Pisa: appuntamento dal 18 al 20 ottobre

Dal 18 al 20 ottobre a Pisa, alla Stazione Leopolda, il “Terre di Pisa Food & Wine Festival”, riunisce le eccellenze del territorio e propone al pubblico un viaggio “enogastronomico” nelle #TerrediPisa alla ricerca dell’autentico lifestyle toscano.

Entrando si percorrono in pochi attimi le inebrianti atmosfere delle colline pisane, degustando vini di qualità riconducibili a indicazioni geografiche o denominazioni di origine.

E’ possibile arrampicarsi, anche solo virtualmente, su per le dolci colline lungo la Strada dell’Olio dei Monti Pisani, (Buti, Vicopisano, Calci, San Giuliano Terme, Vecchiano) centri che dalle propaggini dei Monti si distribuiscono fin verso la vasta pianura, il regno dell’olio. Da queste parti si raccolgono ancora le olive “brucandole”, cioè raccogliendole direttamente dalla pianta con le mani o con piccoli rastrelli, per non rischiare di compromettere i frutti che poi passano rapidamente nei frantoi per la spremitura a freddo. Il prodotto non subisce manipolazione o raffinazione chimica, mantiene dunque una propria genuinità. Il consiglio dei nostri produttori? Degustarlo a crudo: il modo per esaltarne il sapore. Provatelo!

Se poi volete approfondire la conoscenza sull’olio toscano, ma anche quello di altre regioni e nazioni, allora non dimenticate di fermarvi all’Oil bar. Uno spazio, gestito dall’Associazione Assaggiatori e Cultori Olio Extra Vergine d'Oliva (ASCOE), dove potrete annusare e degustare, gratuitamente, gli oli apprezzandone le qualità organolettiche e potrete soddisfare eventuali curiosità con gli esperti.

Il viaggio continua tra le Colline Pisane, la Valdera e il Volterrano, un territorio ricco di pascoli che forniscono foraggi ed erbe con particolari caratteri organolettici. Soffermatevi quindi a degustare sua maestà il pecorino con le due le DOP: il Pecorino Toscano e il Pecorino delle Balze Volterrane. Quest’ultimo è un formaggio che soddisfa tutti i palati: prodotto esclusivamente con caglio vegetale, ricavato dalle infiorescenze di cardo o carciofo selvatico, e latte ovino crudo intero proveniente da pecore di razza sarda, allevate allo stato semi-brado. La sua crosta inconfondibile, trattata durante la stagionatura con cenere di legno di olivo o di leccio, gli conferisce quell’aspetto esteriore così invitante.

Domenica 20 alle ore 17.30 i pecorini prodotti dalle imprese partecipanti alla manifestazione si sfideranno; una giuria tecnica di 6 esperti e una giuria popolare composta da 50 persone, decreterà il migliore dell’anno, in palio un tagliere di legno serigrafato con il logo della manifestazione.

Lungo il percorso sarà impossibile non incontrare la secolare tradizione pisana nella produzione di pasta. Un prodotto che nasce da materie prime di qualità, una particolarità consiste nell’utilizzo del germe di grano, cioè il cuore del chicco ricco di principi attivi nutritivi, che le connota un sapore ricco e inconfondibile. Lavorazioni lente, a basse temperature il più possibile vicine alla pasta fatta in casa, che permettono di esaltare tutto il sapore del grano, l’assorbimento del sugo e aumentare la digeribilità.

Lasciatevi stregare dagli antichi sapori di piatti tradizionali riproposti negli show Cooking del sabato e della domenica dai cuochi pisani animati dalla Chef Rubina Rovini Personal Chef, Brand Ambassador, consulente per la ristorazione ed Executive Chef, in Italia e all’estero, concorrente alla quinta edizione di MasterChef Italia, finalista all’edizione speciale MasterChef All Stars ed ora una delle chef concorrenti de “La Prova del Cuoco” su Rai 1. Addentratevi poi nel sottobosco alla scoperta del re di stagione, il tartufo e in ultimo, passando per l’allegra convivialità di un birrificio artigianale, arrivate fino al mare.

Questo è il Terre di Pisa Food & Wine Festival, un itinerario emozionale, una vetrina per i produttori che vi aspettano per presentare le novità e far apprezzare le proprie eccellenze, realizzate con materie prime di qualità per offrire solo il meglio delle tipicità a km zero: dalla pasta alle salse, dall’olio ai formaggi, passando per i salumi e il tartufo il tutto accompagnato da ottimi dolci, birra, vino e liquori. Prezzi contenuti per chi volesse approfittare della presenza dei 75 produttori: con 5 euro si potrà infatti avere un calice serigrafato e 3 tagliandi utili per le degustazioni ai banchi, mentre con 10 euro sarà possibile avere, oltre al calice, ben 8 tagliandi.

Appuntamento è a Pisa alla Stazione Leopolda, dal 18 al 20 ottobre, programma e prenotazioni su www.pisafoodwinefestival.it