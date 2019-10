Uomo disperso nei boschi di Cantagallo, recuperato in elicottero

I vigili del fuoco di Prato e Montemurlo sono intervenuti alle 16.15 circa per la ricerca di un uomo di 74 anni, disperso in località Montini, nella frazione di Migliana, nel comune di Cantagallo.

Sul posto una squadra operativa, un UCL (Unità di Comando Locale) con personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), che ha avuto funzioni di coordinamento di tutte le forze in campo. Nelle operazioni di ricerca è intervenuto anche l’elicottero Drago del Nucleo VF di Arezzo.

La ricerca della persona in questione si è conclusa in tempi brevi e con esito positivo: i Vigili del Fuoco hanno ritrovato l’uomo, in buone condizioni, alle ore 17:10 circa.

Dopo dopo averlo individuato dall’elicottero l'uomo è stato caricato con verricello e trasportato al campo sportivo di Migliana, dov’è stato affidato ai familiari. Presenti sul posto i carabinieri e il personale sanitario del 118.

