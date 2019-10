Poesie in musica a Liberi Tutti Live con Yuri Storai

Negli studi di Radio Lady Yuri Storai per Liberi Tutti Live, condotto da Irene Rossi ha presentato in musicaalcune delle sue poesie contenute nella raccolta Le Mie Direzioni, pubblicato dal Convivio editore per merito del concorso letterario internazionale Pietro Carrera in cui è arrivato finalista. Uscito nel dicembre 2018 è stato presentato al Salone Internazionale del libro di Torino e all'Eur di Roma alla manifestazione Più liberi più libri. È la terza raccolta dopo Le Parole dei Sensi (2011) e millEuno (primo premio del concorso Ibiskos poesia). Dopo anni in cui la lettura delle poesie era accompagnata da due chitarre, Yuri è tornato all’origine delle sue composizioni accompagnandole al pianoforte e affidando la lettura delle poesie a Simona Mordini che è anche sua compagna di vita. Tra i prossimi reading in programma anche uno nella suggestiva cornice della storica libreria Acqua Alta a Venezia.

