Altri due cavalli muoiono a Volterra, Ihp: "Istituzioni ci supportino nella ricerca delle cause"

Due cavalli sono stati trovati privi di vita nel centro di Volterra dell'associazione Ihp, 'Italian horse protection'. Le due morti si aggiungono alle nove avvenute nei mesi scorsi.

Come comunicato dall'associazione, i cavalli sarebbero deceduti a distanza: il primo ieri pomeriggio e il secondo nella giornata di oggi. Entrambi i corpi si trovano adesso all'Istituto zooprofilattico sperimentale di Livorno, dove saranno sottoposi ad autopsia. L'associazione ha precisato che gli animali erano "in buone condizioni di salute e appartenevano allo stesso branco".

Dalle analisi si esclude che le morti precedenti siano dovute da avvelenamento, ma come afferma il centro di Volterra "ad oggi non ci sono spiegazioni". "La tutela dei cavalli è e resta una nostra priorità - ha continuato Sonny Richichi, presidente di Ihp - Rinnoviamo l'appello a tutte le istituzioni affinché ci supportino nella ricerca delle cause".

