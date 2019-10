Big match per l'Abc: sfida per il primo posto contro Virtus Siena

Domenica alle ore 18 l’Abc Solettificio Manetti andrà a far visita alla Virtus Siena per il match che metterà l’una di fronte all’altra le uniche due squadre ad oggi a punteggio pieno: in palio, dunque, il primato in solitaria.

Ad attendere i gialloblu una Virtus che, come da pronostico, si sta confermando una delle squadre da battere: reduce dalla retrocessione dal piano di sopra giunta la scorsa stagione ai playout, la truppa di coach Tozzi ha indubbiamente mire di alta cassifica, e non potrebbe essere altrimenti. Dopo l’esordio vincente sul parquet della Synergy, e la vittoria casalinga contro Montevarchi, sette giorni fa i senesi hanno espugnato in volata il campo di Altopascio, risalendo dal -15 a quattro minuti dalla sirena e dimostrando dunque un grandissimo carattere.

I ragazzi di Paolo Betti, consapevoli della caratura dell’avversario e dell’importanza della posta in gioco, si presenteranno reduci da altrettante vittorie in cui, soprattutto nelle ultime due contro Prato e Pielle, hanno mostrato la determinazione e l’orgoglio di un collettivo che ha saputo gestire, e portare a casa, due gare delicatissime.

Insomma, si prospetta uno scontro al vertice davvero ricco di emozioni.

Arbitreranno la gara i sigg. Solfanelli e Rinaldi di Livorno, mentre il prepartita vedrà protagonisti i nostri Aquilotti impegnati in amichevole contro i pari età virtussini.

Fonte: Abc Castelfiorentino

