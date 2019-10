Borse di studio della Fondazione Caript: premiati 230 studenti meritevoli

Oggi 18 ottobre 2019, a Palazzo de’ Rossi a Pistoia, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei primi dieci assegnatari di ogni ordine di scuola vincitori delle Borse di studio di Fondazione Caript.

Giunto ormai alla sua ottava edizione, il bando – rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e universitari della provincia di Pistoia – continua a riscuotere un grande e crescente successo. Quest’anno, infatti, le domande sono state il 20% in più rispetto al 2018, con oltre 500 richieste pervenute e un totale di 230 borse assegnate.

Confermando la collaborazione con la Caritas di Pistoia e la Caritas di Pescia, con questa iniziativa la Fondazione intende sostenere economicamente molte famiglie nello sforzo di garantire i percorsi formativi dei figli, valorizzando e stimolando al tempo stesso chi studia con impegno e continuità, dimostrando di raggiungere buoni risultati nel percorso di costruzione del proprio futuro.

La Fondazione conferma il suo impegno rivolto al mondo della scuola, dell’educazione e della cultura, che da sempre contribuiscono a costruire sentieri di civiltà fra le persone e fra i popoli. Infatti, scorrendo i nomi delle ragazze e dei ragazzi che hanno ottenuto la borsa di studio, si rileva con evidenza quanti di loro provengano da famiglie giunte nel nostro territorio da altri paesi dell’Europa e del mondo. E, se hanno ottenuto questo riconoscimento, si tratta di studenti che, come gli altri premiati, stanno costruendo un rapporto positivo con la scuola e, attraverso la scuola, con il nuovo contesto sociale in cui vivono.

La Fondazione, attraverso questa iniziativa, dimostra la sua attenzione per la crescita formativa delle giovani generazioni, crescita indispensabile per costruire nuove relazioni sociali in un mondo in rapido cambiamento, in cui è necessario essere capaci di valorizzare l’incontro e la comunicazione con storie e culture diverse.

L’elenco dei vincitori, insieme al calendario e alle istruzioni per il ritiro delle borse, è consultabile su www.fondazionecrpt.it

