Bosco in festa torna e diventa plastic free: il programma

Bosco in festa è ormai uno degli appuntamenti tradizionali a declinazione ambientale dell’autunno a Montelupo, con le immancabili castagne e il vin brulè.

Una manifestazione che coniuga tradizioni popolari e valorizzazione del territorio con una particolare sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente; tanto che il tema scelto per l'edizione 2019 è il "plastic free".

“Gli organizzatori hanno fatto tutto il possibile per cercare di abbandonare l’uso degli oggetti in plastica monouso così come previsto dalla direttiva (UE) 2019/904, in attesa di recepimento, e dalla Legge Regionale 37/2019. Ringrazio davvero il Circolo Moreno Gracci e il comitato Bosco in Festa per l’impegno concreto verso questo obiettivo e nell’aver messo insieme in festa una incredibile collana di nostre associazioni impegnate sul tema.” afferma l’assessore all’ambiente Lorenzo Nesi

Su questo tema sono da segnalare due appuntamenti.

Sabato pomeriggio alle ore 15 il flash-mob promosso da Slem's Artriboo assieme alla Pro Loco Montelupo. Tutti sono invitati ed è richiesto di portare un indumento verde e muovere alcuni passi sulla canzone "Can't stop the feeling" di Justin Timberlake.

Domenica alle ore 18.30 la scuola di danza Enars Ballet propone lo spettacolo “Plastic Planet”.

In festa sarà presente un punto informativo di Alia Servizi Ambientali e, grazie ad uno specifico accordo, verrà usata l’acqua del progetto WAMI (WAter with a MIssion https://wa-mi.org). Sarà presente in festa un corner della Cooperativa Ekoe che propone soluzioni plastic free.

Il programma

Sabato 19 ottobre

Ore 15 | Apertura stand

FLASH MOB promosso da Slem's Artriboo e Pro Loco Montelupo

PULIZIA AREE VERDI organizzata dalla Pro Loco Montelupo

Ore 17 | INAUGURAZIONE ufficiale della manifestazione

In Piazza e via Turbone per tutta la durata della festa

MERCATINO DEI SAPORI E DEI SAPERI: prodotti artigianali e gastronomici di stagione a cura del volontariato turbonese. Lo stand “dolci solidali” supporterà quest’anno il progetto Circus Aut Out (http://www.circoliberatutti.it)

LABORATORI E ATTIVITA’ PER RAGAZZI

SPAZIO ANTINCENDIO: attività e informazioni a cura associazione “La Racchetta” sez. Montelupo, prove antincendio per bambini – percorsi antincendio con fuoristrada

TIRO CON L’ARCO: per grandi e piccoli a cura dell’associazione “Arcieri Certaldesi”

MOSTRA FOTOGRAFICA su Montelupo “Quando la foto sceglie il dettaglio” di Fabio Fagorzi, Serena Masotti e Simone Innocenti

Ore 18.30 | Bongio Show presenta debutto TALENT SHOW, conduce “La Marchesa”. Per partecipare 3383239077

Ore 21 (ritrovo ore 20.30) CON LA TESTA IN SÙ, per ammirare le bellezze del cosmo in compagnia dei volontari del Gruppo Astrofili di Montelupo

Domenica 20 Ottobre

Ore 9.30 | BICICLETTATA NATURALISTICA lungo il nuovo tracciato lungo il torrente Turbone, a cura delle associazioni Viva Scienza e Free bikers di Montelupo. Partenza ore 10 e termine ore 12, con rientro in festa):

Ore 9.30 | MESSA DEL BOSCAIOLO presso l’antica Pieve dei SS.Ippolito e Cassiano - sec.XI. Dopo la funzione sarà possibile visitare la Pieve e raggiungere la festa a piedi

Ore 10 | Apertura stand

Ore 15 | "1° TROFEO BOSCO IN FESTA memorial Massimo Mori" - torneo di calcio per bambini Montelupo United - campo sportivo di Turbone

Dalle 16 | SPETTACOLO per bambini e cantastorie a cura di Alessandro Gigli (3 repliche)

Ore 17 | Premiazione “1° TROFEO BOSCO IN FESTA memorial Massimo Mori” palco centrale

Ore 18.30 | SPETTACOLO Enars Ballet “Plastic planet” dedicato alla sostenibilità ambientale

