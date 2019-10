Compravano e rivendevano caffè a nero, nei guai dieci bar del Senese

Acquistavano caffè all'ingrosso e lo rivendevano al dettaglio, ma in entrambi i casi a nero. Una decina di bar tra Valdichiana e Valdorcia in provincia di Siena è finita nei guai. La guardia di finanza sta procedendo nelle indagini per accertare l'entità dell'evasione tra il 2015 e il 2019.

I gestori dei bar si rifornivano di caffè da un grossista in Emilia Romagna che vendeva il prodotto a nero. Dal suo comportamento illecito sono partite le indagini che si sono ramificate a Siena e in altre parti d'Italia.

Tutte le notizie di Siena