Cerreto e Solano, conclusi i lavori di metanizzazione

Sono complessivamente 6.625 i metri di tubazione realizzati da Toscana Energia per l’estensione della rete del gas metano in località Cerreto e Solano, nel Comune di Prato. E’ stata inoltre messa in gas la Traversa Malcantone e Vignone, area collegata alla rete delle frazioni di Cerreto e Solano.

Il progetto di estensione ha consentito di realizzare una nuova rete in polietilene ad alta densità gestita a media pressione (0.5 bar) che permetterà di allacciare al servizio oltre 80 nuove famiglie.

Grazie al completamento dei lavori, gli utenti interessati possono procedere con le richieste per l’attivazione della fornitura rivolgendosi ad una società di vendita.

«Siamo davvero soddisfatti dell’opera realizzata da Toscana Energia in accordo con il Comune – afferma il sindaco di Prato Matteo Biffoni– Un intervento che fornisce un servizio fondamentale a tante famiglie di Cerreto e Solano, che da tempo chiedevano l’estensione della rete».

Fonte: Toscana Energia - Ufficio stampa

