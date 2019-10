Chiede 1000 euro per restituire lo smartphone rubato: la proprietaria lo fa incastrare

Ha chiamato il proprietario di uno smartphone appena rubato chiedendo 1000 euro per restituirlo. È quanto accaduto nella tarda serata di ieri a Firenze. La vittima, una giovane 31enne, ha fermato i carabinieri in servizio denunciando il furto del suo cellulare e spiegando di aver ricevuto una chiamata da un uomo che chiedeva 1000 euro per la restituzione dello stesso. I militari hanno quindi preparato la 'trappola': la ragazza ha accettato di incontrare l'uomo per riavere indietro il telefono, ma a controllare le sue mosse c'erano i carabinieri, pronti a fermare il malvivente. Quest'ultimo, dopo aver dato diversi appuntamenti alla vittima in luoghi differenti al fine di capire se la ragazza fosse seguita, è stato notato dai militari che lo hanno bloccato recuperando lo smartphone. L’arrestato, trattenuto presso le camere di sicurezza, sarà sottoposto a giudizio direttissimo nella giornata odierna.

