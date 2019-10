Per lavori di manutenzione ad edifici privati, Via degli Orti verrà chiusa martedì 22 ottobre, dalle 8 alle 18, nel tratto compreso fra Via delle Chiassatelle e Via delle Antiche Mura.

All'incrocio con Via delle Chiassatelle verrà quindi istituito l'obbligo di svolta a sinistra.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

