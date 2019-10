Commercio abusivo a Marina di Pietrasanta: 100mila euro di merce sequestrata in 2 mesi

Questa estate la polizia municipale di Pietrasanta ha sequestrato merce, destinata al commercio sulle spiagge, per un totale di 100mila euro.

E' stata un attività durata due mesi e "sotto copertura", guidata dal comandante Giovanni Fiori. Tra gli articoli sequestrati occhiali, borse, accessori per la telefonia, tutto lungo la costa di Marina di Pietrasanta e tra i nascondigli degli ambulanti abusivi.

"Attività di controllo e intelligence sul territorio", come l'ha definita l'assessore alla polizia municipale Andrea Cosci.

"In due estati siamo arrivati al sequestro di migliaia di pezzi per un valore di circa 200mila euro. La strategia delle ultime due stagioni è stata efficace, per questo ringrazio il nostro comandante Fiori e gli agenti" ha concluso l'assessore.

