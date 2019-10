Controlli alla stazione ferroviaria di Arezzo: fermate 9 persone, sequestrati 15 grammi di droghe leggere

Nove persone sono state segnalate con le accuse di trasporto di sostanze stupefacenti nei pressi della stazione ferroviaria di Arezzo. L'operazione nella guardia di finanza di Arezzo, in collaborazione con le unità cinofile antidroga e la polizia ferroviaria, si è svolta per controllo sia delle persone che arrivano alla ferrovia sia per il monitoraggio di quelle 'sospette'.

Nei 9 segnalati è presente anche un minorenne, tutti in possesso di piccole dosi di hashish e marijuana, destinate all'uso personale. In totale sono stati sequestrati dalle forze dell'ordine 15 grammi di 'droghe leggere'.

