Convegno sull'economia circolare a Cecina, Giannarelli (M5S): "Risposta alla crisi occupazionale della Toscana"

Il Presidente del Gruppo regionale del Movimento 5 Stelle Giacomo Giannarelli ha partecipato oggi come relatore al convegno sull’economia circolare organizzato a Cecina da CPTM. Il convegno, con interventi di carattere generale e la presentazione di casi di successo in alcuni settori industriali, ha fornito una panoramica delle potenziali opportunità offerte dalla recente normativa per sfruttare in termini di competitività investimenti in innovazione finalizzati alla valorizzazione di scarti e residui dei processi produttivi.

“L’economia circolare – afferma Giannarelli – è una battaglia storica del Movimento 5 Stelle che ho portato avanti negli anni con innumerevoli atti e proposte di legge. L’economia circolare può infatti rappresentare la risposta alla crisi occupazionale della nostra regione. Già oggi questo settore rappresenta 88 miliardi di fatturato e 22 miliardi di valore aggiunto, pari all’1,5 per cento del Pil nazionale. Sono oltre 575mila gli addetti in un settore che si mostra sempre più competitivo per i giovani in cerca di occupazione e per profili professionali più specializzati.”

“I distretti per l’economia circolare e la diffusione delle buone pratiche – conclude Giannarelli – sono anche stati un punto di convergenza, di cui vado veramente orgoglioso, nella recente relazione conclusiva della Commissione d’inchiesta sui rifiuti da me presieduta in Consiglio regionale. Anche il Governo nazionale – conclude il Presidente penta stellato - è impegnato nella realizzazione di una vera economia circolare, l’unica via in grado di coniugare sviluppo economico, occupazione e sostenibilità ambientale e sociale.”

Fonte: Ufficio stampa

