Un uomo è stato denunciato a Firenze per detenzione di sostanze stupefacenti, dalla polizia di Rifredi in collaborazione con le unità cinofile.

Il soggetto, un 35enne fiorentino, custodiva la droga in un garage di un condominio in via Castelnuovo Firenze. Nel garage privato, preso in affitto dal 35enne, sono stati ritrovati 28mila euro, 6 etti di hashish e 40 grammi di cocaina.

