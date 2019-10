Due nuovi bagni al mercato settimanale di Pontedera

Due nuovi bagni pubblici a servizio del mercato settimanale di Pontedera. Ieri sono stati gli l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli ed il vicesindaco e assessore al commercio Alessandro Puccinelli a presentare l’intervento in occasione di un sopralluogo con la commissione di mercato rappresentata da Leonardo Baldacci e Rodolfo Bernardini e con Confesercenti Valdera rappresentata dal coordinatore Claudio Del Sarto. I nuovi servizi igienici sono posizionato lato supermercato e saranno gestiti da un operatore. “Si tratta di un intervento importante per migliorare l’area mercatale – hanno spiegato Baldacci e Bernardini – in quanto sono a servizio sia degli operatori che dei clienti. Grazie all’amministrazione comunale di aver accolto la richiesta formulata dagli stessi ambulanti attraverso la commissione di mercato”. Conclude il coordinatore Valdera di Confesercenti Toscana Nord Claudio Del Sarto. “Dobbiamo ringraziare l’amministrazione comunale ed in particolare l’assessore Belli ed il vicesindaco Puccinelli per l’attenzione che sta mettendo sul mercato anche attraverso una serie di sopralluoghi. Nelle prossime settimane ci incontreremo nuovamente per mettere a punto ulteriori interventi per migliorare il mercato settimanale”.

Fonte: Confesercenti - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pontedera