Elezioni comunali, CascinaOltre: "Le persone da tempo deluse aspettano scelte chiare"

CascinaOltre punta alla concretezza e alla sostenibilità degli argomenti, non a confondere le idee dei cittadini.

A Cascina la moda del momento è quella di proporre nomi per la candidatura a primo cittadino, ma nessuna delle forze politiche, fin qui esposte, ha avanzato proposte e idee per far uscire il nostro comune dalla palude stagnante dove lo ha collocato la Lega. Vogliamo ribadirlo con forza a tutti coloro che come noi si oppongono a questo evidente non-governo.

Per cambiare le disgraziate sorti del nostro territorio non è sufficiente inviare delle pseudo-indiscrezioni ai giornali o alimentare il 'chiacchiericcio' sui possibili candidati. Le persone, da tempo deluse e sfiduciate, si aspettano delle scelte chiare che diano delle risposte ai troppi problemi irrisolti, e dei progetti che garantiscano il futuro del nostro territorio. CascinaOltre, non parteciperà allo stucchevole balletto delle totonomine ribadendo una propria specificità così come non vuole essere accostata ad una forza politica piuttosto che ad un’altra, al contrario come qualcuno vorrebbe far trasparire. Il nostro percorso partecipativo e programmatico, giorno dopo giorno, fa avvicinare sempre più persone cariche di entusiasmo, idee, e voglia di partecipare, ciò ci fa capire di essere sulla strada giusta. Se, e quando, ci sarà un confronto con le altre forze politiche, avverrà solo con chi avrà riposto personalismi, vecchie logiche “spartitorie” e maggioritarie che, per coloro cui ancora sfugge, rappresentano la causa della precedente vittoria della Lega. La nostra iniziativa ha già risposto alla richiesta ed al sentimento popolare di unitarietà delle tante forze politiche, insieme ad una grande e contagiosa componente civica.

Cascina non merita più di essere usata come trampolino per assecondare rapide carriere politiche, né si può pensare alla restaurazione delle amministrazioni del recente passato. I cittadini di CascinaOltre vogliono essere protagonisti di una nuova stagione fatta di competenza e di ascolto della gente, di spirito di servizio e di impegno reale. Il nostro territorio ha bisogno di nuovi investimenti pubblici che lo rendono attrattivo per rilanciare il tessuto produttivo necessario a favorire il lavoro, di essere all’avanguardia in tecnologie green, di fornire servizi adeguati ai cittadini, nonché di rivitalizzare il valore di un associazionismo diffuso e solidale completamente mortificato da questa destra. Vogliamo andare “oltre” all'attuale situazione d’immobilismo, smuovendo il sistema, e governando con competenza, sempre attenti ai meriti ed ai bisogni.

Fonte: CascinaOltre

