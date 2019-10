Enel Energia Tour a Empoli: "Procediamo verso la smart city"

Grande partecipazione a Empoli per l’Enel Energia Tour, la nuova iniziativa targata Enel che sta attraversando l’Italia in un viaggio alla scoperta delle eccellenze del Belpaese. Il tour, partito lo scorso aprile da Messina, sta visitando 50 località italiane e si concluderà a novembre a Cassino. La tappa di Empoli si è svolta ieri, con il “villaggio truck” dell’Enel Energia Tour allestito in piazza della Vittoria, ed è stata la prima in Toscana a cui seguiranno Scandicci (Fi) e Poggibonsi (Si) entro la fine di ottobre: protagonista della giornata è stata la figura di figura di Leonardo Da Vinci, nell’anno del cinquecentenario della sua morte, con tante iniziative a tema che hanno coinvolto la cittadinanza.

Al taglio del nastro sono intervenuti l’assessore innovazione e smart city del Comune di Empoli Ponzo Pellegrini, gli artisti Lorenzo Branchetti e Manuel Nespolo, il responsabile indirect stores Enel Energia della Toscana Carlo Pastorelli e il titolare dello “Spazio Enel Empoli” di via Roma Giacomo Grassini. A partire dal pomeriggio piazza della Vittoria si è trasformata in un vero e proprio “laboratorio del Genio” con un grande spazio di giochi in legno su Leonardo Da Vinci, arricchiti dalla presenza del “giullare” Manuel Nespolo e dell’attore Lorenzo Branchetti che hanno dialogato proprio con Leonardo grazie alla collaborazione con l’associazione VivaVinci. Grandi e piccoli hanno potuto conoscere le scoperte del grande Genio attraverso attività ludiche e didattiche, animazioni e intrattenimenti che fino a sera hanno coinvolto il pubblico. A chiusura dell’evento, che è stato caratterizzato anche dall’apertura straordinaria dello Spazio Enel di via Roma 10 con gadget ed iniziative per i cittadini, gli sbandieratori della Contrada di Cerreto Guidi si sono esibiti con una bellissima sfilata nel centro di Empoli.

Enel Energia Tour è un viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane che si svolge a bordo di un truck appositamente allestito per diventare un ambiente vivo, progettato per coinvolgere e accogliere coloro che partecipano all’evento. Il truck è un “piccolo mondo” in cui spazi, contenuti e relazioni con le persone sono disegnati in modo stimolante, aperto e accogliente per creare momenti di socializzazione e portare in scena i talenti delle diverse piazze italiane.

“Ci fa particolarmente piacere che Enel Energia Tour faccia tappa ad Empoli - ha detto l’assessore di Empoli Ponzo Pellegrini - perché in città la collaborazione con il Gruppo Enel costituisce un elemento importante per dare assistenza e opportunità ai cittadini sulle questioni relative all’energia, garantire un servizio elettrico efficiente e procedere verso la smart city. A questo proposito con Enel X abbiamo da poco concluso l’attivazione di tutte le infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici: si tratta di 24 postazioni di ricarica, due per ogni infrastruttura che sono 12 distribuite sul territorio comunale, che consentiranno ai possessori di mezzi elettrici di effettuare un pieno di energia in tempi rapidi e di contribuire allo sviluppo della mobilità sostenibile in città”.

“Da sempre sosteniamo iniziative che promuovono le eccellenze e i valori del territorio e creano un contatto diretto con le comunità locali, come conferma la presenza capillare dei nostri Spazi Enel nei comuni italiani – ha spiegato Carlo Pastorelli per Enel Energia – questo tour è un concept innovativo che coinvolge i cittadini e racconta in diretta storie, attività e caratteristiche di 50 località italiane per emozionare e condividere idee ed esperienze. La tappa di Empoli è stata un successo ed ha centrato l’obiettivo coinvolgendo la città intorno alla figura di Leonardo Da Vinci e ai temi della sostenibilità ambientale e dell’innovazione.

Fonte: Enel Energia - Ufficio stampa

