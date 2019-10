Escape room a Palazzo Pretorio: visita-gioco a Certaldo

Si chiama “Avventura Nel Castello: Il Tesoro del Vicario” ed è un gioco interattivo, che riprende il successo delle “escape room”, che si svolge nelle stanze del Palazzo Pretorio di Certaldo Alto. Un’avventura da vivere in prima persona in un gruppo ristretto di massimo sei persone, un gioco basato sulle capacità di osservazione, intuizione, logica e ingegno. L’Associazione Pro Loco Certaldo, che gestisce per conto del Comune di Certaldo il servizio informazioni turistiche e biglietteria dei musei, propone questo gioco quasi tutti i giorni dell’anno, poiché si tratta di un’attività che si svolge in parallelo all’apertura dei musei, con i giocatori che sono di fatto dei visitatori degli spazi ma con un itinerario particolare e privilegiato. Partecipare è semplice: con gruppo ristretto (massimo 6 persone) si viene accompagnati all’ingresso del castello, con in mano una poesia e 60 minuti a disposizione per seguire la traccia che porterà, risolvendo una serie di enigmi, a trovare lo scrigno finale. Farcela da soli è praticamente impossibile… sarà necessaria una buona collaborazione tra i membri della squadra e non solo. Si dovranno seguire gli indizi disseminati nell’antico palazzo e ogni dettaglio sarà indispensabile per poter arrivare in tempo davanti al forziere contenente il “Tesoro dei Vicari”. Iscriversi ha il costo di euro 10 a giocatore, ma il prezzo comprende anche l’ingresso al Sistema Museale, che include il Palazzo Pretorio, la Chiesa dei Santi Tommaso e Prospero con Tabernacolo dei Giustiziati e la Casa del Boccaccio con torre panoramica. Quindi, dopo il gioco, si potrà tranquillamente effettuare la visita dei musei comunali. Per informazioni ed iscrizioni info@prolococertaldo.it prenotazioni online anche sul sito www.prolococertaldo.it

