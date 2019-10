Esenzioni maggiori per i servizi scolastici a Empoli, FdI-Centrodestra vuole rivedere le quote Isee

Aumentare la platea di potenziali beneficiari per la riduzione di tasse scolastiche alzando la quota Isee e alzando gli sconti in modo proporzionale rispetto al numero dei figli a carico. Questa la proposta del gruppo consiliare FdI-Centrodestra per Empoli a firma Pavese-Poggianti, che verrà inserita nel primo Consiglio comunale utile come mozione dall'opposizione

L'atto nasce da riflessioni che giungono da voci importanti come il direttore nazionale dei Caf Acli Paolo Conti, che ha affermato che "Regioni e Comuni non stanno facendo nulla per adeguare i nuovi parametri Isee con il rischio che migliaia di famiglie si ritrovino esclude dalle agevolazioni universitarie e scolastiche".

Nel computo Isee rientrano infatti anche benefici per la famiglia, come le pensioni sociali per gli over 65, l'assegno divorzile, le borse di studio per gli studenti, la pensione di invalidità e il possesso della prima casa.

Va da sé che durante il conteggio Isee tutti questi fattori vadano ad accrescere la cifra tanto da far perdere benefici fissati su quote basse anche se la ricchezza percepita poi è sempre la stessa. La proposta di Andrea Poggianti e Federico Pavese si muove dal presupposto che le tasse scolastiche a Empoli siano comunque tra le più basse nella provincia di Firenze. Ma si può fare di più.

"Ci siamo ispirati dal nostro programma elettorale, dalle amministrazioni di centrodestra e anche da quella di Scandicci, che è amministrata dalla sinistra ma che nel suo territorio ha un forte centro religioso e tante famiglie numerose", spiega Poggianti. Quindi ecco la proposta: che la soglia più bassa per avere i servizi scolastici gratuiti venga alzata dai 5mila ai 7mila euro nel conteggio Isee, che fino a 32,500 euro ci sia un'esenzione proporzionale al numero dei figli per famiglia (20% per 2 figli, 30% per 3 figli, ecc) indipendentemente dall'età dei figli, basta che vadano a scuola a Empoli. Per tasse scolastiche si intendono quelle sul trasporto, i servizi pre- e post- scolastici, il servizio mensa.

