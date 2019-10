A far funghi si raccolgono anche multe: sequestrati 30 kg

Nei giorni scorsi, viste le condizioni meteorologiche favorevoli e la massiccia presenza di funghi epigei spontanei , una grande quantità di appassionati si è riversata nel bosco.

I carabinieri forestali di Ceppeto (Sesto Fiorentino) hanno eseguito controlli sulla raccolta funghi negli scorsi giorni, nel rispetto della LRT 16/99 smi.

In località Tassaia del Comune di Vaglia e Croci del Comune di Calenzano, i militari hanno riscontrato la presenza di un intenso numero di cercatori di funghi, effettuando il controllo su una cinquantina di essi. Sono state emesse numerose multe per un importo complessivo di più di mille euro e il conseguente sequestro di circa 30 kg. di funghi porcini, che poi sono andati distrutti sul posto.

Le violazioni riscontrate vanno dalla raccolta in assenza di autorizzazione, alla raccolta di esemplari non conformi (diametro al cappello inferiore a 4 cm), dalla detenzione dei funghi raccolti in contenitori non idonei (sacchetti di plastica), alla raccolta di funghi della specie Amanita caesarea (Ovolo) allo stato chiuso.

Il periodo è molto favorevole alla raccolta dei funghi epigei date le condizioni climatiche caldo umide.

Si rammenta che la raccolta di funghi epigei spontanei è consentita a seguito del pagamento di un bollettino postale intestato alla Regione Toscana, e secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.

Tutte le notizie di Vaglia