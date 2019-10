Fondi per gli studenti disabili da 584mila euro, Giovannetti (Pd): "Assistenza e riduzione dell'abbandono scolastico"

Per favorire l’inclusione scolastica dei ragazzi disabili, grazie al lavoro svolto Conferenza delle Regioni, dove la Toscana coordina la commissione Istruzione, aumentano i finanziamenti nazionali destinati alla Toscana: 8,2 milioni di euro (rispetto ai 5,5 dello scorso anno). A questi si aggiungono i soldi messi in bilancio dalla Regione, arrivando così a una cifra complessiva di 10,7 milioni. La ripartizione dei fondi, secondo il criterio oggettivo dell'effettivo numero di studenti disabili, assegna alla provincia di Lucca oltre mezzo milione, precisamente 584.505 euro.

«Sono molto soddisfatta per questo risultato – commenta la consigliera regionale Pd Ilaria Giovannetti – e ringrazio l’assessore toscano Cristina Grieco che coordina la commissione istruzione in sede di Conferenza delle Regioni. Sono risorse importanti, perché vengono destinate a ragazze e ragazzi svantaggiati e alle loro famiglie. Noi crediamo che nessuno debba restare indietro e questo nel campo della scuola e della formazione è particolarmente importante, perché la disabilità non deve costituire un ostacolo. E’ fondamentale quindi – conclude Giovannetti – intervenire con queste azioni, per la promozione del percorso scolastico e formativo, la riduzione dell'abbandono scolastico precoce e della dispersione scolastica».

Fonte: Ufficio stampa

