Ginevra Di Marco e Cristina Donà, due grandi voci per il Teatro del Popolo

Sta per alzarsi il sipario sulla stagione 2019/2020 del Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Il via è previsto per sabato 26 ottobre alle ore 21 con "COSI' VICINE", il concerto di Ginevra Di Marco e Cristina Donà. Lo spettacolo che fa parte della bella e qualitativa sezione "Tra Musica e Parole", segna l'apertura assoluta di una stagione intensa, articolata in oltre 50 spettacoli.

Artiste dalla carriera ventennale, ognuna con il proprio percorso musicale e personale, Ginevra Di Marco e Cristina Donà hanno deciso di condividere questo progetto insieme, in forza di un sentire comune che le porta a percorrere un tratto di strada una a fianco all'altra.

"Siamo partite - dicono le due artiste - con l'idea di fare qualche concerto insieme convinte che condividere il palco sarebbe stato abbastanza, e così per cominciare abbiamo fatto due concerti la scorsa estate. Ma quei concerti sono stati magici, più belli di quanto potessimo immaginare. Da lì la spinta ad andare oltre e la decisione di "fermare" questa comunione artistica e umana con un intero tour e un disco ".

La grande naturalezza e la potenza espressiva di queste due artiste hanno meritato nelle precedenti esibizioni in giro per l'Italia sorrisi, riflessioni e applausi. Il concerto di sabato 26 ottobre a Castelfiorentino è dunque una grande occasione per chiunque voglia condividere le forti emozioni che le due artiste sanno trasmettere.

Sabato 26 Ottobre ore 21

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

COSI' VICINE

GINEVRA DI MARCO E CRISTINA DONA'

Cristina Donà: voce, chitarra

Ginevra Di Marco: voce

Francesco Magnelli: piano e magnellophoni

Andrea Salvadori: chitarra, tzouras

Saverio Lanza: chitarra, basso

Luca Ragazzo: batteria

PREZZI

posto unico € 18 - ridotto soci Coop € 15 - Loggione € 10

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-18 e aperture su appuntamento

Diritti di prevendita € 1

i biglietti per questo evento sono anche acquistabili on line dal sito del teatro www.teatrocastelfiorentino.it

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Ufficio stampa

