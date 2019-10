'Libero zoo' di Gek Tessaro, appuntamento per i piccoli spettatori alla Città del Teatro di Cascina

Domenica 20 ottobre alle ore 17 è tempo di Domenica a Teatro con Libero Zoo di Gek Tessaro, pluripremiato illustratore per l’infanzia.

Uno spettacolo semplice e estremamente ricco di stimoli visivi per i piccoli spettatori a partire da 3 anni , in Libero zoo il mondo delle bestie celebra la vita e la meraviglia delle differenze, si muove, canta e incanta. Sono storie poetiche e suggestive con una tecnica originale inventata da Gek Tessaro: il teatro disegnato. Dà corpo ad ambienti e personaggi del racconto disegnandoli e animandoli dal vivo, con l’ausilio di inchiostri, acquarelli, sabbia, una lavagna luminosa e un grande schermo. Tanto basta per essere catturati in questo coloratissimo mondo.

Un gioiello poetico, un inno alla bellezza della natura e alla sua libertà, per conoscere gli animali e il loro mondo fuori dallo zoo delle costrizioni in cui spesso i nostri bambini li hanno visti.

Dentro una gabbia/ non è più vero / non è un leone/ è un prigioniero.

Le stesse zampe/uguale il muso/ non è più leone/ quando è rinchiuso.

Gek Tessaro è autore dei testi oltre che dei disegni e Lella Marazzini ha collaborato alla regia che si avvale dell’uso di una lavagna luminosa. Nato a Verona nel 1957, maestro d’arte, è autore e illustratore di libri per bambini. Dotato di grandi capacità comunicative, da anni propone e conduce attività di laboratorio di educazione all’immagine, letture animate e incontri con l’autore per bambini, insegnanti e educatori in scuole, biblioteche, musei e manifestazioni culturali in tutta Italia. Dal suo interesse per “il disegnare parlato, il disegno che racconta” nasce “il teatro disegnato”. Sfruttando le impensabili doti della lavagna luminosa, con una tecnica originalissima, dà vita a narrazioni tratte dai suoi testi. La sua capacità di osservazione e di sintesi si riversa in performance teatrali coinvolgenti ed efficaci: l’illustratore diventa così pittore di scena e novello cantastorie. Tra i suoi libri “Il salto. Di città in città” (ed. Artebambini) e il “Il circo delle nuvole” (ed. Fanucci) sono stati selezionati tra i 12 migliori titoli italiani rispettivamente del 2005 e del 2008 dalla Biblioteca Internazionale di Monaco.

INFO E BIGLIETTI: alla Città del Teatro lunedì e martedì ore 10.30- 15.30; mercoledì e giovedì ore 10.30 - 15.30 e 17-19; sabato ore 10-13; in biglietteria un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Prevendita anche nei punti vendita Circuito Box Office , on line su www.ticketone.it

Fonte: La città del Teatro

