Libri, lirica e abiti vintage a Certaldo nel weekend

Sarà un weekend culturale dedicato ai libri e alla musica quello che si annuncia per il 19 e 20 ottobre a Certaldo, caratterizzato anche dal mercatino di beneficenza vintage e dalla sagra della bistecca e del fungo porcino giunta alla conclusione, mentre proseguono in Certaldo Alto le mostre.

Sabato 19 ottobre 2019, alla biblioteca comunale “Bruno Ciari”, ingresso libero, un doppio appuntamento. Alle ore 10,30 per la serie di incontri de “I Caffè Pedagogici", si parlerà di fiabe con l’incontro dal titolo “La fiaba è un sempre verde che…”, ovvero quali strumenti pedagogici la fiaba ancora racchiuda in sé per educare i bambini. Interverranno Franco Cambi, pedagogista, già docente ordinario dell’Università degli studi di Firenze, e Sandra Landi, scrittrice e antropologa. Sempre in biblioteca alle ore 17.15, per gli incontri con l’autore, si presenta il libro “L’anno della morte di Kurt” (La Ruota edizioni) di Silvia Roncucci, un romanzo generazionale che l’autrice stessa presenterà al pubblico. Info: Biblioteca "Bruno Ciari", B.go Garibaldi 37 / via Mameli 9 - 50052 Certaldo, tel. 0571661252/53

Domenica 20 ottobre 2019 ore 17, nel Palazzo Pretorio di Certaldo Alto, grande lirica con il concerto degli Artisti dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, accompagnati al pianoforte dal maestro Claudio Capretti. Arie dalle più celebri opere di Mozart, Puccini, Verdi e non solo. Iniziativa, ad ingresso libero, organizzata dalla fondazione Maggio Musicale Fiorentino in collaborazione con Città Metropolitana di Firenze e Comune di Certaldo.

Per i mercatini invece, la Croce Rossa Italiana propone il tradizionale “Mercatino d’autunno di abiti vintage”, il cui ricavato andrà a sostenere i progetti assistenziali della CRI Comitato di Certaldo. Dal 18 ottobre al 3 novembre, nella Saletta di via 2 Giugno, dalle ore 9,30 alle 20,00. Info: tel. 0571 667034.

Sul versante enogastronomico, prosegue fino a domenica 20 ottobre la XXI edizione della Sagra della bistecca e del fungo porcino, organizzata dalla ASD Certaldo Nuoto presso il Centro Polivalente “Antonino Caponnetto”, viale Matteotti 201, aperto all’ora di cena di venerdì e sabato, pranzo e cena alla domenica. Info tel. 333 4114944

Per quanto riguarda invece le mostre, prosegue su più sedi la mostra “Devozione e testimonianze artistiche per beata Giulia”, dedicata alla ricostruzione del culto della beata Giulia Della Rena attraverso le opere d’arte, gli arredi liturgici ed i documenti d’archivio, dal XIV secolo ai giorni nostri. Allestita in Palazzo Pretorio, Chiesa dei Santi Jacopo e Filippo, Museo di Arte Sacra, Propositura di San Tommaso apostolo, proseguirà fino al 9 gennaio 2020. La mostra nel Palazzo Pretorio di Certaldo Alta fa il seguente orario: 9.30-13.30/14.30-16.30. Ingresso a pagamento, euro 3,00 (ticket Sistema Museale, comprensivo visita Palazzo Pretorio e Casa di Boccaccio). Ingresso sempre gratuito per i residenti a Certaldo. Info: Sistema Museale di Certaldo 0571 656721 - musei@comune.certaldo.fi.it - www.comune.certaldo.fi.it

