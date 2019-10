Locale chiuso per 15 giorni, le precisazioni del Comune

In merito alla chiusura di un noto locale del centro storico per ripetuta vendita di alcol a minorenni, effettiva da ieri sera, l’amministrazione comunale precisa che l’atto di chiusura deriva dall’articolo 12 del cosiddetto decreto Minniti, poi trasformato in legge, che prevede che in caso di reiterata inottemperanza alle ordinanze del Sindaco possa essere disposta dal Questore la sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 100 del Tulps (Testo unico enti locali) fino ad un massimo di 15 giorni. Gli accertamenti effettuati nel tempo dalla Polizia municipale sono serviti a dimostrare la reiterazione delle violazioni delle norme, col risultato di accorciare i tempi e concordare con la Questura l'applicazione della sanzione massima prevista per il locale. Le ordinanze del Sindaco relative invece all'articolo 8 del decreto Minniti, evidenziate dalla stampa, devono avere una valenza generale non riferita cioè ad un solo caso o ad una sola attività.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

