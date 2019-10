Mercatino del riuso con assegnazioni 'da record' a Lastra a Signa

Con 79 spazi assegnati, quella di domani 19 ottobre sarà l'edizione del Mercatino del Riuso con un maggior numero di partecipanti. Al bando aperto dall’amministrazione comunale e rivolto ai residenti hanno risposto quindi tanti cittadini interessati a ridare nuova vita ad oggetti del passato provenienti dalle cantine o soffitte.

Il mercatino si articolerà tra piazza Garibaldi, via Dante Alighieri e, viste le numerose adesioni, anche in piazza del Comune dalle 10 alle 18. Coloro che parteciperanno al mercatino usufruiranno di uno spazio per esporre vestiti, libri, oggettistica per la casa, giocattoli e così via, ossia articoli di modesto valore in buone condizioni ma che non vengono più utilizzati. Questi ultimi potranno essere acquistati e recuperati da altre persone, evitando di finire in discarica come rifiuti o di ingombrare case e soffitte.

Nell'edizione di domani 19 ottobre ci sarà anche una novità: le associazioni Le Mille Gru e Cascin di Peppo organizzeranno laboratori e attività per bambini sul tema del riciclo.

