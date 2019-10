Mostre, bici, laboratori e altro: Fucecchio Alta in festa

Domenica 20 ottobre, per celebrare la Festa della Madonna di Piazza, Fucecchio sarà teatro di tante iniziative che coinvolgeranno il centro storico.

A partire dalle ore 15, in piazza Vittorio Veneto, laboratori e spettacoli per bambini, visite guidate, mostre di antichi mestieri e atelier di pittura promossi dalla Pro Loco, oltre a visite guidate al Museo Civico e Diocesano e alla Fondazione Montanelli Bassi.

Per gli appassionati di fotografia, invece, sabato e domenica saranno gli ultimi giorni per visitare la mostra fotografica 12 tappe in 12 mesi sulla via Francigena da Siena a Roma allestita dal CAI Valdarno Inferiore presso il Palazzo delle Arti in piazza Vittorio Veneto. La mostra, visitabile dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.30, racconta il cammino da Siena a Roma che è stato percorso nell’arco di un anno, una tappa al mese, e che si è concluso a dicembre 2018 con l’ingresso in piazza San Pietro.

Domenica alle ore 17, infine, sempre presso il Palazzo delle Arti, si terrà la premiazione del 1° Concorso fotografico organizzato in occasione della 10° edizione della festa medievale Salamarzana, andata in scena il 7 e 8 settembre scorsi. Il contest, promosso dall'associazione Amici del Centro Storico in collaborazione con il Fotoclub Fucecchio e con il patrocinio del Comune di Fucecchio e della Regione Toscana, ha voluto raccontare, attraverso immagini, le atmosfere e gli scorci della Fucecchio medievale, catturando scene di vita di antichi mestieri, di botteghe artigiane e di spettacoli che hanno animato il borgo nei due giorni di festa. La cerimonia premierà gli otto scatti più meritevoli.

Ma non è tutto: domenica, infatti, sarà anche la giornata conclusiva del Fucecchio Bike & Ride, quarta tappa del circuito Slow Travel Fest, la cui passeggiata lungo la via Francigena, da Ponte a Cappiano a Fucecchio (partenza alle ore 14.30 da piazza Donnini), terminerà proprio in piazza Vittorio Veneto dove saranno in programma il Ciro Cavallo Show, spettacolo di circo di strada, e visite gratuite alla sezione ornitologica del Museo.

Per consentire lo svolgimento degli eventi sopracitati sono previste alcune modifiche alla viabilità: dalle ore 7.30 alle 20 il divieto di circolazione e sosta in piazza Vittorio Veneto e Borgo Valori, con conseguente obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da piazza Niccolini in direzione di via Donateschi, l’obbligo di svolta a destra da piazza Cavour sempre per via Donateschi e l’obbligo di svolta a sinistra per via Sbrilli da via San Giovanni (in questo caso i veicoli sono autorizzati ad accedere alla ZTL in via Donateschi e via Nelli, anche se non in possesso di permesso, ma non alla sosta); dalle ore 9 alle 15 divieto di circolazione e sosta in piazza Donnini nella parte delimitata dall'apposita segnaletica.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Fucecchio