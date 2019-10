Nel Sorriso di Valeria, anniversario a San Miniato

Appuntamento a San Miniato sabato 16 novembre per l’incontro annuale in occasione dell’anniversario di Valeria. Il programma, come in locandina, prevede alle ore 11 la Santa Messa in Duomo e alle ore 12 la cerimonia della consegna delle Borse di Studio “Per realizzare un sogno” presso la sala del consiglio comunale; fra qualche giorno verranno pubblicate le graduatorie dei vincitori. Seguirà poi alle 13 il pranzo solidale presso il Convento di San Francesco, info e prenotazioni 338.8888851.

In questo fine settimana, tra le manifestazioni nella sagra del tartufo, il comune di San Miniato con l’IPA di Pisa e Nel sorriso di Valeria organizzano una mostra e un concorso fotografico regionale con temi: -Forze dell’ordine in servizio attivo e -Tracce di Napoleone Bonaparte in Toscana; il ricavato sarà devoluto alla nostra associazione. Avviso importante: quest’ anno la circolazione di auto nel centro di San Miniato sarà chiusa dalle ore 10 e si potranno utilizzare le navette, altrimenti si può salire da via Catena e trovare parcheggio prima del centro oppure da via Calenzano (le piscine) e utilizzare il parcheggio gratuito vicino l’ospedale.

