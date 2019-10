Ottobre Rosa, a Empoli prevenzione in piazza con la Misericordia

‘Mese Rosa’ dedicato alla prevenzione dei tumori al seno in corso, prosegue la campagna di sensibilizzazione. Nell’Empolese Valdelsa vanno avanti le iniziative legate alla sesta edizione di ‘Ottobre Rosa – Prevenire per sconfiggere’, promossa e realizzata grazie all’associazione A.S.T.R.O. (Associazione per il Sostegno Terapeutico e Riabilitativo in Oncologia), in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Circondario. Lo scopo è quello di sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull’importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno, sui corretti stili di vita da adottare e sui controlli diagnostici da effettuare.

Dall’inizio del mese a Empoli è illuminata di rosa la statua che rappresenta la ‘Vittoria Alata’, in piazza della Vittoria.

Domani, sabato 19 ottobre 2019 alle 16.30 in piazza Farinata degli Uberti sarà presente il gazebo della associazione Astro con materiale informativo e si terrà la classica passeggiata. Inoltre saranno presenti gli ambulatori mobili della Misericordia per le consulenze gratuite sulla prevenzione del tumore al seno.

PROGRAMMA

Alle 17 appuntamento con le Donne in Rosa e tutti i loro sostenitori per la passeggiata per le vie del centro storico. Nell’occasione, ai partecipanti sarà offerto il biglietto di ingresso omaggio per la visita ai Musei cittadini.

Dalle 16:30 alle 18:30, praticamente in contemporanea alla passeggiata, saranno effettuate gratuitamente consulenze sulla prevenzione del tumore al seno negli ambulatori mobili messi a disposizione in piazza Farinata degli Uberti dalla Misericordia e dalla confederazione nazionale delle Misericordia in collaborazione con i Medici di famiglia, i medici del 118 dell’Asl e gli stessi medici volontari della stessa Misericordia. Non è necessario prendere appuntamento, basta presentarsi all’ambulatorio.

Domenica 27 ottobre 2019 nel suggestivo Cenacolo degli Agostiniani, si terrà un concerto a sostegno di Astro ‘Ascolta la vita in Chiave di Vino’; lunedì 28 ottobre 2019, lunedì 11 e lunedì 25 novembre 2019 alle 21 – sala Convegno della Misericordia – Proiezione di films sul tema: Il Coraggio delle Donne.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

