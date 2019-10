Calci e Vicopisano, 60mila euro dalla Regione per il piano strutturale

Si sono aggiudicati il primo posto superando altri sei raggruppamenti di enti. Il piano strutturale intercomunale di Calci e Vicopisano ottiene un importante riconoscimento economico (nonché qualitativo per il lavoro di avvio svolto) dalla Regione Toscana e un finanziamento pari a 60.000 Euro.

Un risultato prestigioso per i due Comuni del Lungomonte pisano che, dopo aver votato lo scorso 29 agosto l’avvio del procedimento del Piano Strutturale Intercomunale, si trovano oggi al primo posto superando enti di dimensioni ben più vaste e con uffici più strutturati.

Un esito non scontato per i due Comuni che, dopo la fine del percorso di piano strutturale dell’Area Pisana, per volontà delle due Amministrazioni hanno deciso di intraprendere – viste le evidenti affinità e analogie territoriali – una congiunta pianificazione territoriale.

“Nonostante il Comune di Pisa abbia deciso di chiudere il percorso del Piano Strutturale di Area Pisana in un periodo delicato quale la nostra campagna elettorale e sebbene tale decisione avesse potuto metterci in difficoltà - interviene l’Assessore con delega all’urbanistica del Comune di Calci, Stefano Tordella – questo primo posto è la dimostrazione di un serio, competente e ben fatto lavoro di squadra. Arrivare primi è la conferma che la nostra scelta politica è stata azzeccata e che la componente tecnica dei due Comuni ha saputo tramutare i nostri intendimenti in precise e mirate azioni”.

“Questo è il risultato di un’ audace e virtuosa amministrazione che in stretta sinergia col Comune di Vicopisano, nel mese di agosto, dopo la forte scelta di chiudere l’Ufficio al pubblico per le carenze di personale dovute a pensionamenti e a procedure di mobilità, ha portato a casa un risultato straordinario avendo potuto contare sull’operato degli uffici comunali che hanno fatto un lavoro straordinario – sottolinea il Sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti – i cittadini di Calci e Vicopisano risparmieranno quindi 60.000 euro per vedere realizzata la nuova pianificazione strutturale del territorio”.

"Ringrazio la struttura comunale, l'ufficio tecnico e la sua responsabile, l'architetto Marta Fioravanti _ conclude il Sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci _ che anche durante il mese di agosto, con grande dedizione e professionalità, hanno operato coniugando rapidità e qualità. 60.000 Euro di finanziamento sono tanti per Comuni di piccole dimensioni come i nostri e premiano al contempo la nostra scelta, la nostra visione e il valore del lavoro portato avanti. A breve partirà la gara e confido che la redazione del piano sia altrettanto veloce e sia caratterizzata dallo stesso livello qualitativo."

