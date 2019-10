Imbrattati a Pisa i cartelloni pubblicitari della Turkish Airlines

Due cartelloni pubblicitari della Turkish Airlines sono stati imbrattati a Pisa. Le pubblicità della compagnia di bandiera turca si trovano nei pressi dell'aeroporto Galilei: ignoti hanno tirato contro le strutture uova contenenti vernice rossa. L'azione risale alla notte scorsa e al momento non risulta alcuna rivendicazione. In totale sarebbero stati otto i lanci di uova che hanno imbrattato i cartelli pubblicitari. Non è da escludere che l'azione sia avvenuta a seguito di ciò che sta succedendo nel Rojava.

Tutte le notizie di Pisa