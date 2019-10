Una persona, per cause in corso di accertamento, è finita in un calanco in località I Soli nel Comune di Montalcino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Siena e il nucleo SAF, Speleo Alpino Fluviale, che hanno provveduto al recupero della persona. Quest'ultima è stata in seguito affidata alle cure del personale sanitario del 118.

