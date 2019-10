Pro Loco Montespertoli, eletto il nuovo Consiglio direttivo con Rigacci confermata

Il 29 settembre si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo della Pro Loco nel territorio montespertolese. Ieri sera in Sala del Consiglio si è svolta la cerimonia d'insediamento insieme al Sindaco Alessio Mugnaini e all'Assessore alla Cultura e al Turismo Alessandra De Toffoli: "Auguro a tutti i consiglieri della Pro Loco buon lavoro per i progetti futuri. Montespertoli può dare tanto e sono sicuro che se lavoriamo tutti insieme possiamo dare molto ai cittadini e ai turisti che visitano il nostro territorio" dichiara il Sindaco.

Nel consiglio abbiamo la riconferma della presidentessa Benedetta Rigacci, come vice presidente Aniello Veneri, come segretario Averaldo Ceroni e come cassiere Stefano Ragionieri.

Gli esponenti del Consiglio sono:

Delene Bilisari

Gianluca Gori

Giulia Maestrini

Marcello Mugnaini

Maurizio Pasquini

Gianni Salverini

Andrea Verdiani

Partiti subito con slancio, i nuovi rappresentanti della Pro Loco si stanno già adoperando per il primo progetto/evento già lanciato sui canali social: Olea.

Primo forum che vuole dedicare quattro giorni di festa e di formazione all'Olio.

"Ci sarà una mostra mercato, una scuola di formazione, degustazioni, convegni, incontri con i produttori e molto altro per raccontare al meglio l'olio: pregiato prodotto del territorio - aggiunge Alessandra De Toffoli, Assessore al Turismo -. Insieme alla Pro Loco e allo Slow Food stiamo collaborando al meglio per questo primo nuovo evento tutto montespertolese che sarà solo l'inizio di un progetto più ampio di promozione del territorio".

Fonte: Comune di Montespertoli

